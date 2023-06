"Cromatica, tutti i colori della musica", torna a Marina e Principina

Grosseto: Anche quest’anno torna in scena Il festival musicale “Cromatica, tutti i colori della musica”, giunto ormai alla sesta edizione. Grazie alla collaborazione tra il Comune e la Pro Loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, l’annuale appuntamento continua a dare spazio a realtà artistiche di alto livello legate al nostro territorio.



Due mesi di grandi concerti di musica classica, aperti gratuitamente al grande pubblico, che dal 17 giugno al 12 agosto animeranno il nostro litorale e intratterranno i numerosi turisti in vacanza.

Ad aprire la rassegna di appuntamenti, sarà il Conservatorio Rinaldo Franci di Siena che, insieme all’Associazione Cromatica, dedicherà la serata inaugurale al ricordo della professionista e docente al Conservatorio R. Franci Laura Pasqualetti venuta a mancare due anni fa. L’Aula Magna Polo Universitario di Siena, sede di Grosseto, accoglierà dunque il concerto lirico “La nostra maestra”, a cura dei suoi allievi e ex allievi.

La grande musica continuerà, martedì 4 luglio, alle Terme Marine Leopoldo II di Marina. Il “Trio dell’Accademia Amiata Ensemble” – composto dal violinista Claudio Cavalieri, dal pianista Ettore Candela e dalla clarinettista Marina Zannerini – ripercorre il 900 musicale, ricco e variegato di correnti musicali, invitando lo spettatore ad esplorare il suggestivo mondo sonoro.

Le Terme Marine Leopoldo II restano protagoniste anche della serata del 15 luglio con “L’ensemble di fiati e pianoforte del Conservatorio Rinaldo Franci di Siena”. Il Conservatorio, che vanta una storia bicentenaria, ha ottenuto nel 1985 il pareggiamento ai Conservatori di Stato. Un titolo che testimonia il prestigio che questo riveste nel panorama mondiale di musica classica.

La rassegna musicale si sposta poi al Vivaio Principina, nell’omonima località, con “Youth and Love” del duo composto dal soprano inglese Bethan Terry e dalla pianista inglese di origine italiane Francesca Lauri, entrambi pluridiplomati e stelle nelle loro discipline.

Lo stesso spazio accoglierà, mercoledì 9 agosto, l’assolo “Piccole Forme a confronto” del pianista Matteo Cabras.

Sabato 5 agosto avremo il piacere di ascoltare il concerto “La voce nei secoli” che vedrà protagonisti la soprana Alessandra Rossi, il pianista Ettore Candela e il tenore Federico Pistolesi.

Il festival si concluderà sabato 12 agosto a Marina di Grosseto con lo straordinario duo dei fratelli De Luca.





“Un’occasione per vivacizzare e rendere ancora più gradevole il soggiorno ai turisti e ai residenti delle frazioni di Marina e Principina - commentano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore alla Cultura Luca Agresti - Le scorse edizioni hanno riscosso un notevole successo e grande partecipazione anche fra i più giovani. Un doveroso ringraziamento va alla Proloco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, nonché a tutti gli altri sponsor che credono e supportano l’iniziativa”.

Soddisfatto anche Federico Pistolesi, presidente dell’Associazione Cromatica: “Siamo felici di essere riusciti a regolare alla collettività il festival nella sua forma originale. Sette eventi di spessore dove i giovani, il futuro della nostra società, faranno da padroni mostrando tutto il loro indiscusso talento. Ringrazio Matteo Fossi, direttore del Conservatorio R. Franci di Siena; Gloria Mazzi, presidente Agimus Grosseto per aver aderito all’iniziativa e ovviamente al Comune. Un doveroso ringraziamento anche agli sponsor, fondamentali per la riuscita della manifestazione. In particolare Loretta Teresini, con il Vivaio Principina e Amedeo Vasellini, con Hotel Terme Leopoldo ll che ospiteranno, nelle loro meravigliose location, i nostri concerti”.