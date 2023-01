Crollo Mura Massa, FDI: “Pienamente d’accordo con i gruppi politici di minoranza”

Massa Marittima: “Questa mattina a Massa Marittima si è svolta una conferenza stampa da parte delle forze politiche di opposizione in consiglio comunale, per sottolineare e chiedere conto delle responsabilità per il crollo avvenuto nei giorni scorsi, di una parte delle mura cittadine. Fratelli d'Italia, non essendo rappresentata in consiglio comunale, ha voluto essere presente alla conferenza stampa con il dottor Filippo Rinaldi, dirigente del partito della Meloni”, così apre la nota da parte del coordinamento FDI Colline Metallifere.



“Con la nostra presenza, - prosegue il coordinamento FDI-Colline Metallifere – abbiamo voluto rappresentare e dare supporto politico, ma soprattutto per una questione di rispetto verso quell’elettorato che alle ultime politiche del settembre 2022 ha reso Fratelli d’Italia, primo partito sia della Nazione che del comune di Massa Marittima con oltre il 28% di preferenze, contribuendo a far eleggere alla Camera del Deputati, il coordinatore regionale Fabrizio Rossi”.

“Con il mio intervento, - spiega il dottor Rinaldi - ho voluto esprimere la forte preoccupazione che vige in città, in special modo per come versa lo stato di molte strutture e luoghi della cittadina. Un crollo del genere, oltre che pericoloso per l’incolumità delle persone e cose, certamente non rappresenta un buon biglietto da visita nei confronti dei tantissimi turisti che ogni anno visitano la città”.

“Il fatto del crollo, sicuramente causato da un insieme di fattori, tra i quali anche l’incuria da parte dell’attuale amministrazione comunale, è stato anche sottolineato dalla visita del governatore Giani. La sola presenza di quest’ultimo sul luogo del crollo, dà il vero senso della gravità della situazione e soprattutto della colpevole superficialità con cui l'amministrazione si è approcciata al problema che avrebbe potuto avere risvolti drammatici”, conclude il dirigente di Fratelli d’Italia, Filippo Rinaldi.