Crollo Firenze, Gronchi (Confesercenti T.): "Inaccettabile che nel 2024 si muoia ancora sul lavoro"

Gronchi: "Inaccettabile che nel 2024 si muoia ancora sul lavoro. La nostra associazione si stringe attorno alle famiglie degli operai vittime di questo terribile incidente"

Firenze: "Quanto accaduto questa mattina nel cantiere di via Mariti a Firenze, area in via di riqualifica dove sorgerà un supermercato, ha sconvolto non solo Firenze e la Toscana, ma l'Italia intera. Un incidente che porta con sé dolore e sgomento, una tragedia che ha colpito la vita di operai, alcuni ancora dispersi, e dei loro cari.

Confesercenti Toscana si stringe attorno alle famiglie degli operai vittime di questa terribile disgrazia. E' inaccettabile che nel 2024 si muoia ancora mentre si sta svolgendo il proprio lavoro. Ci auguriamo che le cause di questo gravissimo incidente emergano al più presto. E' ora di dire basta a drammi di questo genere: la tutela della sicurezza e dell'incolumità di tutti i lavoratori deve tornare ad essere una priorità nell'agenda politica e imprenditoriale del nostro Paese"

dichiara Nico Gronchi, presidente di Confesercenti Toscana.