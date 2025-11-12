Attualità Croce Rossa: volontari e servizi attivi a Porto Santo Stefano 12 novembre 2025

Alla sede della Costa d’Argento proseguono le attività di segretariato sociale, supporto ai donatori di sangue e distribuzione dei pacchi alimentari Porto Santo Stefano: Baldino Rosi segue, per la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento – alcune pratiche presso la sede di Porto Santo Stefano, in via Baschieri, dove si svolgono anche attività di segretariato sociale, segreteria dei donatori di sangue della CRI e distribuzione dei pacchi alimentari, curata dall’Area 2 socio-assistenziale della CRI – Comitato della Costa d’Argento. Presso la sede operano numerosi volontari, impegnati anche in altre attività. Tra questi ricordiamo Mauro Gabrielli, che si occupa di alcune pratiche tecniche del Comitato, in particolare della gestione degli automezzi. A Porto Santo Stefano sono distaccati due mezzi di trasporto della CRI. Seguici



