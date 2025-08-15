Croce Rossa Italiana: tredici volontari da tutta Italia sulla Costa d’Argento per il progetto “Estate Sicura”

Argentario: Anche quest’anno la Croce Rossa Italiana è presente sul litorale con il progetto “Estate Sicura”, promosso dal Comitato CRI della Costa d’Argento e curato da Piera Casalini. Durante la settimana di Ferragosto, tredici volontari provenienti da Comitati di tutta Italia operano a supporto delle attività di soccorso e prevenzione, garantendo assistenza a cittadini e turisti.

I soccorritori, tutti con qualifiche specialistiche, sono ospitati nelle foresterie di Orbetello – una delle quali messa a disposizione dal Comune di Orbetello, che la CRI ringrazia per la collaborazione – e nella Palazzina della CRI di Porto Ercole.

Parallelamente, tre volontari, tra cui un medico, provenienti da Bagno a Ripoli, Genova e Piemonte, prestano servizio presso la postazione di primo soccorso dell’Isola di Giannutri, nell’ambito delle attività di “Estate Sicura” che interessano il territorio di Isola del Giglio e Giannutri.

Per questa iniziativa, la Croce Rossa si avvale della collaborazione della Compagnia di Navigazione Maregiglio di Isola del Giglio, di Banca Tema, del Comune di Isola del Giglio e Giannutri e del Comitato Regionale della Toscana della CRI.

Il progetto “Estate Sicura” si conferma così un presidio fondamentale per la sicurezza e l’assistenza sanitaria nelle località turistiche più frequentate, unendo professionalità, spirito di servizio e lavoro di squadra a beneficio della collettività.