Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento: Apertura Consultorio a Porto Santo Stefano

Argentario: Nell’ambito delle attività di educazione sanitaria promosse e svolte sul territorio, su proposta del Direttore Sanitario Dott. Giorgio Rizzardi, la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento ha deciso di attivare un consultorio sanitario presso la propria sede di Via Baschieri n. 12, a Porto Santo Stefano.

Il consultorio sarà aperto ogni lunedì pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 18:00, previa prenotazione. Per ulteriori informazioni e per prenotazioni, è possibile rivolgersi direttamente alla sede della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento.