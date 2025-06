Prosegue un'importante campagna di soci sostenitori per la Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d'Argento, già con numerose adesioni di operatori economici, commercianti, artigiani e professionisti di Orbetello e della Costa d'Argento.

Monte Argentario: E' portata avanti, anche in questi giorni e prosegue con impegno, per il Comitato, dalla Delegata e consigliere, Piera Casalini.

"Molti ci sottoscrivono la tessera ed aderiscono, manifestando in questo modo fiducia e vicinanza nei confronti dei tanti servizi che come Cri diamo sul territorio."

In questi giorni i volontari del Comitato, oltre che per i servizi di trasporto ed emergenza- urgenza in convenzione con la asl, sono impegnati con lo sportello sociale, trasporti sociali da Porto Santo Stefano, a Centro Socio occupazionale in convenzione con il Comune di Monte Argentario. Apertura e coordinamento di tutte le sedi, che sono ad Orbetello, Porto Ercole, Porto Santo Stefano, Talamone.

Prosegue il servizio civile con vari progetti, tra cui uno di educazione ambientale.