Croce Rossa a Giannutri: un punto vitale per soccorso e informazione

Il Comitato CRI Costa d'Argento attiva una postazione di primo soccorso sull'isola, garantendo assistenza medica e supporto logistico grazie alla collaborazione di enti e volontari.

Isola di Giannutri: Il Comitato della Costa d'Argento della Croce Rossa Italiana, in accordo con il Comune di Isola del Giglio e il sindaco, dottor Armando Schiaffino, con la collaborazione del Comitato Regionale della Toscana della Croce Rossa Italiana, presieduto dal dottor Lorenzo Andreoni e di cui è segretario generale il dottor Pasquale Morano, organizza una postazione di primo soccorso ad Isola di Giannutri (Comune di Isola del Giglio), a partire dalla fine del mese di giugno.

La turnazione, curata da Piera Casalini, è ormai quasi completa, spiega il direttore sanitario del Comitato, il dottor Giorgio Rizzardi, con la presenza di medici e infermieri per i mesi di luglio ed agosto, e di volontari della Croce Rossa provenienti da diverse zone d’Italia.

Il Comitato Costa d'Argento ringrazia tutti coloro che hanno collaborato e supportato questa iniziativa, realizzata nella splendida Isola dell’Arcipelago Toscano. Un ringraziamento particolare va alla società di navigazione "MareGiglio" di Isola del Giglio, che, come in passato, si è messa a disposizione della Croce Rossa Italiana per il trasporto di materiali, logistica, mezzi di Cri, volontari e personale sanitario sull’Isola. Supporto tecnico di Mauro Pasquarelli ed Angelo Galimberti, di area uno del Comitato Costa d'Argento.

I collegamenti prevedono anche la presenza settimanale del dottor Giorgio Rizzardi, con l’andata e ritorno di un mezzo fuori strada di Cri per i rifornimenti e la logistica.