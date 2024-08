Cultura Cristicchi sul palco, per Gonippo 27 agosto 2024

Arcidosso: Ad Arcidosso molti conoscevano Gonippo Bramerini e molti ne conservano un'affettuosa memoria. Pippo era molte cose insieme. Promettente motociclista, era il suo sogno di gioventù la sua passione, aveva dovuto

abbandonare il motocross dopo un incidente, poi aveva unito il lavoro “tradizionale” (autista di autolinee) con il piacere del suo affermato pub, The Wish, dove si potevano gustare ottime birre e ascoltare buona musica. “Pippo era un riferimento per la comunità – afferma Jacopo Marini, sindaco di Arcidosso - oltre ad essere presidente del centro commerciale naturale che ha promosso tanti eventi nel corso degli anni era una persona su cui eravamo certi che si sarebbe potuto contare in ogni momento per la sua intelligenza positività e generosità.” La sua morte improvvisa a 48 anni, pochi mesi fa, ha colto tutti di sorpresa. Anche Simone Cristicchi. Simone ha deciso che il ricordo e il dispiacere per la perdita di una persona così doveva essere consumata collettivamente. Il concerto “per Gonippo” nasce così e sarà un momento di unione della comunità. Cristicchi porterà sul palco la sua narrazione cantata, porterà il ricordo e l'affetto per l'amico Pippo Bramerini. L'appuntamento è venerdì 30 agosto alle 21:30 nel parco della Riconciliazione di Arcidosso.

