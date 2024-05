Cristiana Artuso ha fatto conoscere alla città il progetto Zanzibar Help

Grosseto: Si è svolta ieri pomeriggio, nella tensostruttura del Campo Zauli a Grosseto il convegno "Zanzibar Help & Skeep", un evento organizzato dalla ASDPS Skeep.

L'evento, organizzato da tutti i ragazzi di Skeep con a capo la sua presidente Cristiana Artuso, è stato realizzato per far conoscere alla cittadinanza l'organizzazione umanitaria Zanzibar Help che opera a Zanzibar da svariati anni e che con Skeep ha stretto un parterianato da circa due anni.

Marco Pugliese, presidente e fondatore dell'orgaizzazione Zanzibar Help, che da molto si batte per i diritti al cibo e ad una istruzione dei bambini malati e disabili, ha illustrato i suoi progetti che sta portando avanti, dando vita quotidianamente a piccoli cambiamenti che hanno un impatto importante nella vita di bambini bisognosi. Di recente, grazie ad uno dei loro progetti, sono state aperte le aule di alcune scuole nei villaggi alla diversità, dando spazio e possibilità di studio a bambini disabili.

Intervistato dal giornalista Carlo Sestini, rispondento, Marco Pugliesi hanno commosso tutti, e anche lui si è commosso. "Da una promessa un impegno, dal piccolo aiuto alle famiglie in difficoltà si apre una finestra sulla bellezza delle sfumature nascoste di Zanzibar" queste le parole di Marco che si possono leggere anche sul sito Zanzibar Help.

All'incontro erano presenti i rappresentanti di associazioni locali come Associazione Italiana Persone Down, Associazione per il bambino in Ospedale, Associazione Iron Mamme, Asociazione per il Diabete Govanile, l'Ente Nazionale Sordi, la Fondazione il Sole, la Cooperatova Sociale Uscita di Sicurezza e il Centr Sportivo Italiano.

Per le istituzioni erano presenti Elisabetta Teodosio, delegato provinciale del Coni di Grosseto, Simona Rusconi, assessora al bilancio del comune di Grosseto e il rappresentante del Centro Militare Veterinario (CEMIVET) di Grosseto.