Crisi Magliano, Pastorelli (PD): ‘Tanto tuonò che piovve’

Magliano in Toscana: “Tanto tuonò che piovve”, apre così Gianfranco Pastorelli, segretario del PD maglianese. “Alla fine, - prosegue Pastorelli - tutte le smentite e rassicurazioni con le quali oramai l’ex Sindaco tentava pubblicamente di nascondere il fallimento del suo mandato amministrativo non sono servite a nulla. Quello che noi dicevamo da tempo si è dimostrata la verità. L’Amministrazione è di nuovo caduta per manifesta incapacità di governare e per questioni di poltrone. Ed è così che per la seconda volta è arrivato il Commissario”.

“Personalmente, - commenta Pastorelli - gli auguro un proficuo buon lavoro. Come Segretario del Partito Democratico, voglio ringraziare tutto il gruppo di opposizione che in questi 4 anni è stato presente e ha portato in Consiglio le istanze che venivano dai nostri cittadini, come chi è stato vicino aiutandoci in tanti modi”. “Come Partito Democratico avevamo compreso e preso atto di tutto ciò. Da oggi inizieremo a lavorare confrontandoci con tutti coloro che vorranno dare un proprio contributo per mettere in piedi una squadra chiara, credibile, capace e vincente. Pertanto è con questi presupposti che inizierà il nostro cammino per arrivare a vincere le prossime elezioni”, conclude Gianfranco Pastorelli.