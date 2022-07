Crisi Governo, La Pietra (FDI): 'Non condividiamo scelta sindaci'

Il Senatore Patrizio La Pietra: "Ce ne dissociamo formalmente e sostanzialmente dalla scelta di sottoscrivere lettera aperta per governo'



Roma: "Ogni sindaco rappresenta la sua comunità in toto, compreso i tanti, tantissimi cittadini che non condividono questa posizione, ma anzi sono convinti dell’esatto contrario, che all’Italia serva un governo coeso, alternativo alla sinistra e legittimato dal voto popolare e non dai soliti giochi di palazzo", afferma Patrizio La Pietra.

"L’uso politico del ruolo istituzionale è fuori luogo ma soprattutto scava ancora di più il solco della fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni. Alla sinistra rispondiamo che i disagi ai cittadini non sono causa di una crisi di governo, ma al contrario sono dovuti ad un governo incapace di governare e da una maggioranza che non trova accordo su niente se non mantenere la poltrona il più possibile. Questo è il momento delle scelte per affrontare le tante criticità che affliggono il paese, e per questo ci battiamo per tornare finalmente al voto e dare alla nazione un governo capace di affrontarle grazie anche alla legittimazione del voto popolare", conclude il senatore di Fratelli d'Italia, Patrizio La Pietra.