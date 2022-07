Crisi Governo. Appello. Ghinelli, sindaco di Arezzo, a 24 Mattino su Radio

Ghinelli: “Capisco FDI, ma le elezioni anticipate sono un problema” “Mancanza riferimenti ministeriali un dramma”



Arezzo: “Noi facciamo un appello al governo e lo facciamo come sindaci, ognuno lo fa per conto proprio, non è che l’ha firmato l’ANCI, l’hanno firmato i sindaci e quindi ogni sindaco è dominus nella sua città. Io ritengo che ci siano i presupposti per chiedere questa cosa, poi se questa cosa non avviene nessun problema. Dopotutto FdI ha preso distanza dalla mia dichiarazione cosa che ho accettato perché era nelle cose, non sta nel governo FdI e chiede elezioni anticipate".

"Li capisco, ma in questo momento andare a elezioni anticipate per la collettività è un problema”. Lo ha detto Alessandro Ghinelli, (nella foto al centro) sindaco di Arezzo, a 24 Mattino su Radio 24, dopo le critiche ricevute dal FDI, che sostiene la sua giunta. Secondo Ghinelli “siamo a cavallo della conclusione della parte progettuale di affidamento dei lavori del PNRR. Se ci vengono a mancare i riferimenti ministeriali per noi è un dramma” conclude a Radio 24", conclude Ghinelli.