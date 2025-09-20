Cricket giovanile: Grosseto rappresenta la Toscana al Trofeo CONI 2025

Grosseto: Il cricket giovanile della provincia di Grosseto sarà protagonista al Trofeo CONI “Vivi il tuo sogno”, la manifestazione sportiva nazionale organizzata dal CONI in programma a Lignano Sabbiadoro il 29 e 30 settembre, che vedrà la partecipazione di oltre 4.500 giovani atleti impegnati in numerose discipline.

A rappresentare la Toscana nella disciplina del cricket sarà una formazione composta da sei studenti delle scuole medie maremmane: Lorenzo Durazzi, Noah Di Iorio, Emma Rossi, Gaia Rossi, Simone Musarella, Altea Di Lorenzo.

Il gruppo sarà seguito dai coach grossetani Antonio Lenzi e Giuseppe Merlo, chiamati a guidare i ragazzi nei confronti con le rappresentative delle altre regioni italiane.

L’ultimo allenamento prima della trasferta è fissato per martedì 23 settembre, alle ore 16, presso il campo di cricket del velodromo grossetano. In quell’occasione la squadra riceverà il saluto e l’incoraggiamento della città che andrà a rappresentare al prestigioso appuntamento nazionale.

La partecipazione di una selezione giovanile di Grosseto al Trofeo CONI rappresenta un importante riconoscimento per il movimento del cricket locale, disciplina in crescita che sta conquistando sempre più giovani atleti anche in Toscana.

Giuseppe Merlo, presidente del Maremma Cricket Club, promotore di numerosi progetti e iniziative di sensibilizzazione e diffusione della pratica di questo sport, ha dichiarato: «La presenza della nostra squadra al Trofeo CONI è motivo di grande orgoglio. Il cricket è uno sport ricco di storia e fascino, capace di unire valori educativi e spirito di squadra. La partecipazione dei ragazzi grossetani a un evento di questa portata sicuramente servirà a consolidare le basi per il futuro di questa disciplina in Maremma».





Le partite e gli aggiornamenti sul torneo saranno disponibili sul sito ufficiale del CONI: Trofeo CONI – Edizione Estiva.