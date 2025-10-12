Cri: Sportello di Segretariato Sociale e Patronato attivo ogni venerdì pomeriggio ad Orbetello

Orbetello: Ogni venerdì pomeriggio, dopo le ore 15,00, presso il piano terra della palazzina di Via Gioberti 16-18, aa Orbetello, è attivo lo Sportello di Segretariato Sociale e di Patronato, a cura del dottor Gian Leo Tonini, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento.

Il servizio è offerto in sinergia con la Sede ACLI di Grosseto e il Circolo ACLI di Orbetello e prevede accesso diretto senza prenotazione. Lo sportello fornisce assistenza gratuita su numerose pratiche, tra cui: pratiche di disoccupazione (NASPI); invalidità civile; ricongiunzioni contributive; periodi assicurativi e lavorativi; consulenze di segretariato sociale.

Sono previste agevolazioni per tutti i soci della Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento. La Croce Rossa, anche in collaborazione con altre associazioni e organizzazioni del territorio, si impegna a garantire servizi gratuiti alla cittadinanza nelle sedi attive, inclusa quella del Centro Storico di Orbetello, in Via Gioberti 16-18.