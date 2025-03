Cri: "Sportello del cittadino" per pensionati ed anziani delle isole

Michele Casalini: "siamo grati al Sindaco di Isola del Giglio, il dottor Armando Schiaffino, per avere organizzato, insieme a noi questa riunione isolana"

Isola Del Giglio: La nostra partecipazione all'incontro di Isola del Giglio - afferma Michele Casalini , presidente Croce Rossa comitato Costa d'Argento - è stata oltremodo entusiasta, per proseguire un progetto, che portiamo avanti da tempo di vedere potenziati servizi fondamentali per le comunità delle piccole isole italiane e dell'Arcipelago Toscano.

Ci riferiamo a quelli soprattutto sanitari, sociali e di emergenza. In questo quadro, Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d'Argento guarda con interesse ad uno "sportello del cittadino" che si potrebbe attivare a Giglio Porto, quale utile risposta a pensionati ed anziani. Ed inoltre, una postazione sull'Isola di Giannutri, per il supporto ai servizi di urgenza- emergenza della asl sud est. Da organizzare logisticamente secondo il progetto di Cri " Vacanze e Volontariato", che ci potrebbe curare Angelo Galimberti.

In questo contesto - continua Casalini - siamo grati al Sindaco di Isola del Giglio, il dottor Armando Schiaffino, per avere organizzato, insieme a noi questa riunione " isolana", che ha visto la partecipazione del Presidente della Cri Regionale della Toscana, il dottor Lorenzo Andreoni, del dottor Stefano Feri, vice presidente del Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano, di una delegazione di Cri Costa d'Argento, con lo scrivente, presenti Giorgio Rizzardi, Piera Casalini, Mauro Pasquarelli, Antonella Escardi, Pietro Galassi. Un impegno che porteremo avanti per arrivare ad un progetto che, come in passato, veda la collaborazione di Amministrazione Comunale, Croce Rossa Italiana, Comitato Regionale Toscano e Comitato della Costa d'Argento. Una prima risposta, come è stato chiesto al Sindaco, dottor Armando Schiaffino potrebbe arrivare fin dalla prossima stagione turistica con l'apertura di una postazione di Croce Rossa Italiana, a Giannutri.

In passato - conclude Michele Casalini - gia' e' stata aperta una postazione a Giannutri in collaborazione con Cri Regionale, il segretario regionale dottor Pasquale Morano, supporto economico di Banca Tema.