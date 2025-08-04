Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
Cri, prosegue il progetto volontariato vacanze
Orbetello: È sempre nuova conoscenza quando arrivano i volontari da ogni parte d' Italia, ognuno con il proprio bagaglio di esperienze, esperienza ed umanità, sempre una gioia quando si trattengono più della data stabilita e quando ritornano. Un aiuto grande quello che danno sul territorio. Croce Rossa Costa D' Argento.
Prosegue il Progetto Vacanze e Volontariato della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento, attivo come noto per tutto l'arco dell'anno nelle foresterie di Isola di Giannutri, Orbetello, Porto Ercole. Foto di un gruppo di volontari a cura di Piera Casalini.