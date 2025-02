Cri: Prosegue accordo collaborazione per uffici di segretariato sociale e politiche assistenziali

Orbetello: Prosegue L'accordo di collaborazione per gli uffici di segretariato sociale e le politiche assistenziali. Ogni venerdì pomeriggio, dalle ore 15,30, con accesso libero e senza prenotazione, il dottor Gian Leo Tonini prosegue, presso i locali della Palazzina Cri di Via Gioberti, 16-18 ad Orbetello ( centro storico cittadino), l'attività di sportello al pubblico di segretariato sociale.

Un accordo con supporto della Sede di Grosseto, fra la Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento con le Acli Provinciali di Grosseto, per attività di patronato, segretariato sociale, caf ( centro di assistenza fiscale), pratiche di pensione, invalidità civile, ricongiunzione periodi lavorativi. Il segretariato sociale e gli sportelli, come quello di Orbetello, al piano terra della Sede della CRI, sono particolarmente importanti per pensionati, disoccupati, anziani che possono trovare un supporto ed un aiuto gratuito in varie pratiche e problematiche di tutti i giorni, con una burocrazia in costante aumento. Il dottor Gian Leo Tonini ha una lunga esperienza formativa nel settore e costituisce un punto di riferimento importante.