Cri progetto vacanze e volontariato prosegue anche nelle prossime settimane

Prosegue il progetto vacanze e volontariato della Cri, Comitato della Costa d'Argento, nelle due foresterie di Orbetello ed in quella di Porto Ercole, ma anche, a richiesta, sull'Isola di Giannutri.

Monte Argentario: Utile esperienza, spiega il delegato di area 1 salute, Mauro Pasquarelli, a livello professionale ed umano, ma anche di arricchimento per il Comitato e la Costa d'Argento. Volontari in arrivo da tutta Italia, prosegue Piera Casalini, il consigliere che segue questo Progetto, che insieme condividono servizi sul territorio, si scambiano le loro esperienze e fanno amicizia, ed è gioia conoscerci e che tornino. Volontariato vacanze- Croce Rossa Costa D' Argento.

Info: michele.casalini@cri.it

costadargento@cri.it