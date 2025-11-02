CRI Orbetello: progetto vacanze volontariato attivo tutto l'anno

Orbetello: In questi giorni, la Croce Rossa della Costa d’Argento ha preso parte alla manifestazione nazionale Gustatus 2025, ospitata a Orbetello, grazie a uno stand messo a disposizione dal Comune.

La coordinatrice della partecipazione CRI all’evento, Piera Casalini, ha espresso un sincero ringraziamento al sindaco Andrea Casamenti, agli assessori Maddalena Ottali e Roberto Berardi, nonché a tutta la Giunta municipale, per la collaborazione e il sostegno offerti.

Un particolare apprezzamento è stato rivolto anche ai volontari – sia del Comitato di Orbetello sia provenienti da altre località – che hanno partecipato ai turni durante la manifestazione. Tra questi, volontari arrivati per il progetto “Vacanze e Volontariato” da Milano, Roma, Viterbo, Toscana, Puglia, Grosseto, Pitigliano e da altri Comitati CRI.

Un impegno condiviso.

«È grazie all’apporto e alla collaborazione dei vari Comitati – sottolinea Michele Casalini – che la Croce Rossa Italiana riesce ad assicurare, con continuità, servizi importanti alla popolazione e alle comunità locali».

Una foresteria è a disposizione anche sull'Isola di Giannutri, nel comune di Isola del Giglio.







