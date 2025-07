CRI Orbetello: grazie a Guja Sarperi Stoppa per il doppio impegno

Raccolta fondi per il progetto Gaya Due e recupero alimentare con Unicoop Tirreno a sostegno dell’area socio-assistenziale di Orbetello.

Orbetello: La Croce Rossa Italiana esprime un sentito ringraziamento a Guja Sarperi Stoppa, storica socia e volontaria, da anni impegnata con dedizione al fianco dell’associazione. Con delega allo sviluppo di programmi speciali e progetti di supporto, Guja ha fornito un prezioso contributo a due importanti iniziative locali.

In primo piano, il suo instancabile impegno nella raccolta fondi per il Progetto Gaya Due, che si avvia alla conclusione nel mese di settembre 2025, con l’arrivo di una nuova ambulanza completamente allestita e dotata delle più moderne apparecchiature elettromedicali. Un passo decisivo per rafforzare la capacità operativa e assistenziale del Comitato CRI.

Non meno rilevante è stato il suo ruolo nella realizzazione del progetto "Buon Fine", portato avanti in collaborazione con la Direzione della Unicoop Tirreno, per il punto vendita di Neghelli (Orbetello). Grazie a questa iniziativa, è oggi possibile garantire all’area socio-assistenziale della CRI una fornitura regolare di prodotti alimentari recuperati e redistribuiti, contribuendo in modo concreto alla lotta contro lo spreco e al sostegno delle famiglie in difficoltà.

Un doppio gesto di solidarietà e visione concreta, che dimostra come il volontariato possa essere strumento di innovazione e coesione sociale.