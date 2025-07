Cri: " Estate Sicura 2025" sull'isola di Giannutri

Giannutri: "La Croce Rossa Italiana Comitato Costa D' Argento. E' partito il progetto volontariato e vacanze sull" Isola di Giannutri, " Estate Sicura 2025". Attivo per tutto il periodo turistico, con il supporto economico del Comune di Isola del Giglio, la collaborazione per i collegamenti della società di navigazione della " Maregiglio". Per attivare la postazione sono andati sull'Isola il direttore sanitario dottor Giorgio Rizzardi e la delegata del Comitato, Piera Casalini,c he cura per la Cri il progetto Vacanze e Volontariato sulla Costa d'Argento.

Con il Dottor Giorgio Rizzardi, due volontari da Roma e da Orbetello, di cui una figura sanitaria. Collabora ai progetti della Croce Rossa Italiana sul nostro territorio Banca Tema, che ogni anno eroga e delibera un contributo a CRI. Un grazie particolare a direzione di Maregiglio. Collabora il Comitato Regionale della Toscana della Croce Rossa Italiana", termina la nota.