CRI e Coop insieme

Quando la cooperazione diventa sociale e solidale, si rispecchia nelle impostazioni originarie di questa organizzazione.

Orbetello: Ci riferiamo, ad esempio, a Unicoop Tirreno, presso il grande ipermercato di Neghelli, ad Orbetello, dove è operativo un protocollo di intesa sul buon fine tra la stessa Organizzazione Cooperativa e la Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d’Argento.

Anche nel corso della mattinata di mercoledì, Paola Petrucci, dell’area socio-assistenziale della Cri, ha ritirato i prodotti raccolti sia con il cestello solidale, sia con il progetto sul dopo di noi, che prevede appunto la consegna alla Cri di prodotti vicini alla scadenza. Un bell’esempio di come la collaborazione possa portare benefici concreti alla comunità!