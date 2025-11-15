Cri costa d'Argento: rinnovati i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale di Orbetello

Si rinnovano i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale di Orbetello e al Sindaco Andrea Casamenti per la costante collaborazione offerta alla Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento. Un sostegno che si manifesta in molteplici iniziative e manifestazioni, attraverso un contributo logistico, organizzativo e, quando necessario, anche economico.

Orbetello: Da decenni la Croce Rossa opera fianco a fianco con l’Ente comunale in numerosi ambiti di attività, garantendo un servizio prezioso alla cittadinanza. La sinergia tra CRI e Comune rappresenta un esempio concreto di cooperazione a favore della collettività, rafforzando ogni anno l’efficacia degli interventi sul territorio.

Un impegno condiviso che conferma quanto la collaborazione tra istituzioni e volontariato sia fondamentale per rispondere ai bisogni della comunità e promuovere iniziative di solidarietà, sicurezza e prevenzione.

Grazie al Sindaco Casamenti, agli assessori Maddalena Ottali e Roberto Berardi ed al vice sindaco Chiara Piccini, alla giunta comunale nel suo complesso.



