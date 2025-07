CRI Costa d’Argento: rinnovata la collaborazione con il Comune di Orbetello

Il presidente Michele Casalini ringrazia Sindaco, Giunta e cittadini per il continuo supporto: «Insieme per il bene del territorio»

Orbetello: La Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d’Argento rinnova pubblicamente i ringraziamenti all’Amministrazione Comunale di Orbetello, al sindaco Andrea Casamenti e a tutta la Giunta Municipale, per il costante supporto e la collaborazione che anche per il 2025 sarà confermata, permettendo al Comitato CRI di proseguire e rafforzare il proprio impegno sul territorio.

«La sinergia con il Comune – afferma Michele Casalini, presidente del Comitato – è per noi fondamentale. Gli interventi economici dedicati alle sedi di Orbetello e Talamone rappresentano un sostegno concreto e prezioso alle nostre attività quotidiane».

Un ringraziamento particolare viene rivolto anche per il supporto logistico: il Comitato può infatti contare su una delle Foresterie comunali situata nel centro storico, oggi sede operativa di fondamentale importanza, così come sull’auto parco che ospita i mezzi CRI, anch’esso in posizione strategica nel cuore di Orbetello.

«Essere vicini alle comunità – conclude Casalini – significa lavorare insieme, ognuno per la propria parte, per un obiettivo comune: il benessere delle persone e la tutela del territorio. Grazie a tutti coloro che credono nel nostro lavoro e lo sostengono»