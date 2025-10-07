Cri Costa d’Argento: “Grazie ai volontari e a Unicoop Etruria, insieme per la solidarietà”

Orbetello: “Grazie, semplicemente grazie”. Con queste parole la Croce Rossa Italiana – Comitato Costa d’Argento ha voluto esprimere la propria riconoscenza ai volontari e alla Unicoop Tirreno – Sezione Soci Etruria per la lunga e proficua collaborazione che da anni sostiene iniziative solidali sul territorio.

La delegata di area 2 del comitato, Piera Casalini, in una nota, ha voluto ringraziare quanti dedicano tempo ed energie al servizio della comunità, ricordando anche il prossimo appuntamento: la raccolta alimentare organizzata insieme a Unicoop Etruria, in programma sabato 18 ottobre, con i volontari presenti come sempre “con il loro sorriso e la loro generosità”.

L’iniziativa rientra nelle attività di sostegno alle famiglie in difficoltà della zona della Costa d’Argento, dove la Croce Rossa continua a essere un punto di riferimento non solo per l’assistenza sanitaria e sociale, ma anche per la promozione dei valori di solidarietà e partecipazione civica.

«I volontari sono la nostra forza – sottolinea la CRI – e rappresentano il cuore pulsante dell’organizzazione. Il loro impegno quotidiano rende possibile ogni progetto e ogni aiuto concreto alla popolazione». Il Comitato ricorda inoltre che sono aperte le iscrizioni al nuovo corso di formazione per volontari della Croce Rossa Italiana. Chi desidera partecipare o ricevere informazioni può rivolgersi alla sede di Orbetello. Un invito a “dare una mano” a chi ogni giorno si mette a disposizione degli altri, trasformando l’aiuto in un gesto di comunità.



