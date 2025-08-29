CRI Costa d'Argento, al via nuovo corso di formazione per soccorritori

Orbetello: Uno degli obiettivi del Comitato CRI Costa d'Argento resta quello di formare nuovi volontari, da impegnare nei vari servizi programmati sul territorio di Orbetello e della Costa d'Argento.

Il nuovo corso di base e di formazione per soccorritori è di prossimo avvio, per iscriversi occorre mandare una e mail a: costadargento@cri.it - michele.casalini@cri.it



