Attualità Cri Costa Argento ringrazia Yachting Club di Porto Santo Stefano per aver ospitato la serata di raccolta fondi 6 luglio 2025

6 luglio 2025 388

Redazione

Argentario: Con l'aiuto ed il sostegno di importanti organizzazioni, anche quest'anno siamo riusciti ad investire in apparecchiature elettromedicali e nuovi mezzi, fondamentali per garantire servizi di livello emergenza e urgenza sul territorio, inclusi i trasporti sanitari. Un sentito ringraziamento va allo Yachting Club di Porto Santo Stefano per aver ospitato la serata di raccolta fondi, che ha visto protagonisti la Croce Rossa Italiana – Comitato della Costa d'Argento, gli sponsor di questa iniziativa benefica, tra cui il Professor Alessandro Rinaldi, Banca Patrimoni Sella, Fede Foundation, Fondazione Isabella Rossini e Garofalo Health Care. Alla serata erano presenti tra gli altri il Presidente Regionale della Croce Rossa Italiana Toscana, Dottor Lorenzo Andreoni, il Presidente locale Michele Casalini e una delegazione del Consiglio Direttivo del Comitato della Costa d'Argento. La Croce Rossa Italiana, durante l'evento di raccolta fondi, che è andato molto bene, ha ringraziato il Professor Alessandro Rinaldi per il contributo già erogato lo scorso anno, finalizzato all'acquisto della nuova ambulanza "Gaia Due". Quest'anno, grazie a questo nuovo supporto, abbiamo potuto acquistare apparecchiature elettromedicali per la nuova ambulanza, tra cui uno o due DAE (Defibrillatori Automatici Esterni), strumenti fondamentali per il soccorso e l'emergenza sanitaria, oltre ad altre attrezzature "salva-vita". Contemporaneamente, abbiamo aderito a un programma di primo soccorso e tutela ambientale sull'Isola di Giannutri (Comune di Isola del Giglio). Questo progetto prevede l'apertura di una postazione sanitaria per operatori della Croce Rossa, attiva durante il periodo turistico, con l'intenzione di proseguirla anche durante tutto l'arco dell'anno, in accordo con il Comune di Isola del Giglio. Michele Casalini



