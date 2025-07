Attualità Cri Costa Argento: al via Progetto "Vacanze e Volontariato anno 2025" 7 luglio 2025

7 luglio 2025

Redazione

Orbetello: Con il Progetto "Vacanze e Volontariato anno 2025" il Comitato della Costa d'Argento della Croce Rossa Italiana va a potenziare anche i servizi di trasporto ordinario su tutto il territorio. Coordinatore del progetto da Piera Casalini ed Angelo Galimberti, per informazioni: michele.casalini@cri.it Seguici



