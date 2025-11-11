Cri Comitato Costa d’Argento aderisce all’iniziativa nazionale per raccolta presidi farmaceutici per l’infanzia

Argentario: Nei giorni 13 e 14 novembre, il Comitato Costa d’Argento della Croce Rossa Italiana parteciperà all’iniziativa nazionale promossa e organizzata dalla Fondazione Francesca Rava per la raccolta di presidi farmaceutici destinati ai bambini.
Ad Orbetello, i volontari della Croce Rossa Italiana saranno presenti presso le seguenti farmacie:
- Farmacia S. Erasmo di Porto Ercole
- Farmacia San Biagio di Orbetello Scalo
- Farmacia Cosana di Orbetello centro
Si tratta di un’iniziativa di grande valore sociale, alla quale la Croce Rossa Italiana garantisce ogni anno il proprio impegno e contributo concreto.
La CRI ringrazia fin da ora i volontari che parteciperanno, le direzioni delle farmacie aderenti e tutti i cittadini che vorranno contribuire con generosità alla raccolta di prodotti farmaceutici per l’infanzia.