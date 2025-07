Cri apre servizi nelle piccole comunità isolane

Si desidera ringraziare l'Amministrazione Comunale di Isola del Giglio e il Sindaco, il dottor Armando Schiaffino, per il contributo erogato in questi giorni a sostegno della Croce Rossa Italiana, Comitato della Costa d'Argento.

Isola del Giglio: Questo aiuto economico è fondamentale per supportare le attività di primo soccorso che la Cri, in accordo con il Comune, ha recentemente aperto e avviato proprio in questi giorni sull'Isola di Giannutri. Collaborano con Cri per questo progetto anche Banca Tema e società di navigazione Maregiglio. La postazione di primo soccorso sarà attiva durante i mesi di luglio e agosto a Giannutri, offrendo supporto alle attività di primo intervento sull’isola, che fa parte dell’arcipelago toscano. Si tratta di un progetto della Croce Rossa Italiana, Comitato Costa d’Argento, ha pensato per creare servizi in una realtà piccola ma molto importante, anche dal punto di vista ambientale e della tutela della natura. Inoltre, questa iniziativa mira a organizzare servizi nelle piccole comunità locali, dove spesso lo Stato e le Regioni riducono drasticamente le risorse e i servizi disponibili. È un modo per garantire assistenza e sicurezza anche in contesti più remoti, valorizzando l’importanza di preservare e tutelare il nostro patrimonio naturale e sociale.