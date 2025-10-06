Cresce l'attesa in Val di Cecina per il 10° Rally delle Colline e Pomarance

Le iscrizioni si chiuderanno il 17 ottobre 2025.

Pomarance (Pi): Tornano a rombare i motori in Val di Cecina. La manifestazione organizzata dalla scuderia Maremma Corse 2.0, ultimo appuntamento della stagione motoristica allestito con grande determinazione e professionalità dalla squadra del presidente Mauro Federighi con in testa patron Paolo Santini.

Il team maremmano è da tempo a lavoro al fine di presentare una manifestazione ad alto livello. Sarà una grande edizione quella che sta per andare in scena in quel di Pomarance che si presenta con non poche novità con la conferma tra le altre cose che il rally sarà ancora una volta una gara nazionale.

IL percorso ricalca la storia del Val di Cecina. Vengono proposte tre differenti prove speciali, ricavate dalla tradizione, una da disputarsi per due volte ed altre due per tre occasioni, tutte strade conosciutissime e assai apprezzate, di quelle che appartengono alla storia dei rallies toscani.

Due le giornate di gare, con la partenza alle ore 16:30 di sabato 25 ottobre, da via Garibaldi in Pomarance.

Subito due sfide, il doppio passaggio su “Sasso Pisano” ( km. 6,750) intervallato da un riordinamento ed un parco assistenza.

Il programma prevede quindi il riordinamento notturno, sempre a Pomarance, per poi ripartire l'indomani domenica 26 ottobre. Uscita dal riordinamento notturno dalle ore 8,30 e via per le altre sfide , avviando dalla “Montecatini Val di Cecina” ( km. 6,370) e poi sulla “Micciano” ( km.10,000) entrambe come già detto per tre passaggi.

Tre i parchi assistenza previsti durante la giornata , il primo dopo l'uscita dal riordinamento notturno, gli altri dopo due prove e dopo le altre due centrali della competizione.

L'arrivo sarà a Pomarance , via Garibaldi alle ore 16,20.Sono previste anche le vetture storiche , le quali anno accompagnato le “moderne” dal 2021 sempre con soddisfazione.

Prevista anche una festa di benvenuto alla sera di venerdì, alla quale sono invitati tutti, piloti, squadre e appassionati, per tornare ad accendere la miccia del fuoco che alimenta la passione per i rallies.

Sul sito internet dell'evento, sono presenti tutte le informazioni per i concorrenti, addetti ai lavori e pubblico: www.rallycollinemetallifere.it

(foto Marco Ferretti)