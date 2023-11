Cresce il civismo: ecco Grosseto futura, costola della Vivarelli Colonna sindaco

Va rafforzandosi il polo civico, liberale, moderato, motore a Grosseto della politica del fare: nasce Grosseto futura, contenitore di idee della civica Vivarelli Colonna sindaco. Se ne è parlato stamani al Granduca.



Grosseto: L'ingresso sulla scena politica di Grosseto futura segna un punto di forza per il sindaco: “Il valore aggiunto per questa città – ha ripetuto il coordinatore della civica Vivarelli Colonna e promotore di Grosseto futura, Roberto Baccheschi – è Vivarelli Colonna. Tutto il disegno che stiamo mettendo in campo è riferito a lui. Potremmo dire che Grosseto futura è una costola della civica del sindaco. Siamo infatti convinti che Vivarelli Colonna incarni ancora il futuro del nostro capoluogo”. La coalizione di centrodestra, dunque, da oggi si allarga e va a toccare sensibilità del mondo civico grossetano che saranno svelate nelle prossime settimane. “L'orizzonte ideale – spiega ancora Baccheschi – è quello di poter sostenere Vivarelli Colonna in un terzo mandato. Riguardo questo, però, non tutto è nelle nostre mani: stiamo attendendo, infatti, eventuali variazioni riguardo le normative vigenti. Di certo – conclude Baccheschi – noi saremo sempre dalla parte del primo cittadino: con lui abbiamo iniziato il nostro percorso politico. Con lui lo proseguiremo anche in futuro. Sempre nel chiaro e primario interesse della città”.

Entusiasta il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna: "sono orgoglioso e onorato per la tanta fiducia che mi viene ancora una volta dimostrata. Continuiamo a lavorare con impegno e determinazione: sono certo che iniseme faremo grandi cose per Grosseto".