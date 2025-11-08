“Creare la Pace 2025”: Arte, Comunità e Inclusione a Massa Marittima

Dal 8 al 16 novembre il Palazzo Del Debbio ospita una grande manifestazione collettiva con oltre trenta artisti e numerose realtà educative e sociali, unite dal desiderio di costruire un futuro di dialogo e speranza.

Massa Marittima: Nel cuore della Maremma, tra le antiche mura di Palazzo Del Debbio, dal 8 al 16 novembre 2025 prende vita “Creare la Pace 2025”, una manifestazione artistica e culturale che vuole essere molto più di una semplice mostra: un invito alla riflessione collettiva sull’idea di pace, di comunità e di convivenza solidale.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione culturale Art@ltro APS in collaborazione con il Gruppo per la Pace di Massa Marittima – già curatore dell’Eirenefest – e con il patrocinio del Comune di Massa Marittima, riunisce trentun autori provenienti dalla provincia di Grosseto e da altre parti d’Italia. Tra i partecipanti figurano, tra gli altri, Andrea Anselmi, Marina Bregoli, Rita Brucalassi, Markus Buhlmann, Giuseppe Lafavia, Marco Marchetti, Piero Minzon e Roberta Trafeli, insieme a molti altri nomi noti e nuove voci dell’arte contemporanea.

Ma il valore aggiunto di questa edizione è l’ampia partecipazione del mondo educativo e sociale:

l’ Istituto Comprensivo “Don Curzio Breschi” di Massa Marittima con la Scuola dell’Infanzia e la classe 2ªB della Scuola Primaria;

di Massa Marittima con la Scuola dell’Infanzia e la classe 2ªB della Scuola Primaria; il Gruppo Giovani di Azione Cattolica , guidato da Daiana Bertini e Francesca Donati;

, guidato da Daiana Bertini e Francesca Donati; la Struttura di Valpiana – MSNA | SO.SVI. , coordinata da Veronica Ferrari;

, coordinata da Veronica Ferrari; e l’Istituto Comprensivo “Guido Gozzano” di Roccastrada, con le classi della Scuola Primaria.

Un mosaico di esperienze e sensibilità diverse, accomunate dal desiderio di dare voce alla pace attraverso linguaggi creativi. Pittura, fotografia, scultura e installazioni dialogano tra loro in un percorso espositivo che diventa incontro, racconto, emozione condivisa.

La manifestazione coinvolge anche numerose associazioni culturali e artistiche del territorio: Galleria Spaziografico, Centro Studi Agapito Gabrielli, Associazione Iride, Associazione Liber Pater, Gruppo Fotografico Massa Marittima BFI, Associazione musicale Omero Martini, Associazione Dire Fare, oltre alla Cooperativa Sociale SO.SVI.

Un sentito ringraziamento va a Enrico Corsi di Cantina La Cura, che ha messo a disposizione gli ampi spazi del Palazzo Del Debbio, rendendo possibile la realizzazione dell’evento.

“Creare la Pace 2025” si propone così come un laboratorio aperto di idee e relazioni, un luogo dove arte e partecipazione diventano strumenti per costruire una cultura della pace, in cui ogni voce - dai bambini agli artisti affermati — possa trovare ascolto e valore.



