Alla scoperta di miti, storie e leggende nate e custodite all’ombra dell’Ombrone
Crazy Floyd in concerto a Follonica
Follonica: A cura dell'associazione Proloco di Follonica, domenica 17 agosto alle ore 21.30, sul palco di Piazza a Mare (Piazza Guerrazzi) i Crazy Floyd presenteranno un viaggio emozionante tra suoni, luci e atmosfere che hanno fatto la storia del rock.
La band, nata a Follonica, sta riscuotendo grande successo nel ripercorrere la storia della formazione inglese che inventò il rock psichedelico, con particolare riferimento alla pietra miliare della musica anni '70: The Dark Side Of The Moon.
L'ingresso al concerto è libero.