“Crazy 90’s”: ecco il party di Asd Capalbio calcio

Capalbio: Arriva “Crazy 90’s. il party anni ’90 più pazzo che c’è!”. Sabato 9 agosto, a partire dalle ore 22, al campo sportivo di Borgo Carige si potrà ballare con il dj set dedicato all’ultimo decennio del secolo scorso. L’evento, promosso da Asd Capalbio calcio in collaborazione con l’amministrazione comunale, sarà a ingresso gratuito e animato dai personaggi dei cartoni animati degli anni ’90.

Per maggiori informazioni è possibile chiamare i numeri 380 3411441 e 347 3611081.

Sabato 9 e domenica 10 agosto, inoltre, torna a Capalbio Scalo il Mercatino dell’artigianato e del modernariato, un evento promosso dall’associazione “Il Quadrifoglio” e patrocinato dal Comune di Capalbio. Gli stand, aperti dalle 9 alle 23, si troveranno nel piazzale di via Umbria.