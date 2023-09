Cpr, Tozzi (FdI) a Giani: “La Toscana non può continuare a essere ‘terra di nessuno’"

La consigliera regionale: “E’ l’assenza di controlli a fare il gioco della criminalità organizzata, non certo i centri per i migranti”



Firenze: “Caro presidente Giani, la criminalità organizzata prospera sull’assenza di regole e di controlli, non sui Cpr. La Toscana non può continuare ad essere ‘terra di nessuno’ sull’immigrazione: è questo immobilismo politico e amministrativo a rischiare di creare spazi per chi vuole lucrare sui migranti”.

Così Elisa Tozzi, consigliera regionale di Fratelli d’Italia, commenta le parole del presidente della Toscana Eugenio Giani, secondo cui “il fatto di mettere insieme tutta questa gente diventa richiamo per la criminalità organizzata”. “Sull’immigrazione – dice Tozzi – la Regione Toscana non sta facendo la sua parte, venendo meno al dovere di dare il proprio contributo alla gestione nazionale dell’immigrazione e mettendo in grave difficoltà tanti toscani, dagli uomini e le donne delle forze dell’ordine alle associazioni del Terzo Settore. Caro presidente Giani, lei è uomo delle istituzioni: non può venire meno ad un confronto col governo e al suo dovere di rispondere ad un’emergenza come quella dei migranti”.