CP Edilfox a caccia dei tre punti nel posticipo della quarta di ritorno

Grosseto: Il Circolo Pattinatori Edilfox mercoledì sera alle 20,45 sulla pista amica Mario Parri di via Mercurio va a caccia, contro il Gamma Innovation Sarzana, di una vittoria in campionato che manca ormai dallo scorso 14 dicembre (3-1 al Montebello), che consentirebbe di rimanere nelle alte sfere, in un momento nel quale le big cominciano a macinare gioco e punti.

I biancorossi di Michele Achilli, a causa dei quattro pareggi consecutivi in altrettante gare, sono scesi al quinto posto della graduatoria, ma a un solo punto dal podio, posizione occupata dal Forte dei Marmi e dalla formazione ligure, dopo la vittoria casalinga contro il Bassano. Il Grosseto, prima di pensare a come rimontare il 3-4 di sabato scorso per passare ai quarti di finale della WSE Cup, deve rimanere concentrato sul torneo di serie A1 con due gare fondamentali per rimanere nelle alte sfere della graduatoria: mercoledì sera contro il Gamma Sarzana e sabato prossimo sulla pista del Montecchio Precalcino, terzultimo in classifica.

Il confronto contro i rossoneri sarzanesi di Paolo De Rinaldis è delicatissimo, per il buon momento dei liguri, che hanno costruito una squadra per ben figurare in campionato in Coppa Campioni. La scorsa settimana il Gamma è stato sconfitto di misura nel primo turno della terza fase di Champions dal Noia, dopo aver disputato un buon match. Servirà insomma un’Edilfox in palla per tornare a conquistare i tre punti.

Nelle quattro partite pareggiate, il Circolo Pattinatori ha fornito delle ottime prestazioni, a momenti spettacolari, ma non è riuscito a portare a casa il successo. «C’è mancato il colpo del ko – ricorda Michele Achilli – come in occasione della gara di Viareggio nella quale siamo stati raggiunti dopo essere stati avanti per 5-2 a poco meno di 4’ dalla fine». Un po’ come è successo sabato scorso contro il Bassano: il Cp ha dominato la gara, ha concesso pochissimi tiri ai veneti, ma è andata a sbattere sul guantone di Veludo o ha visto uscire di un soffio la pallina dopo una giocata di gran classe, com’è successo a Mount, De Oro e Franchi. Per uscire con il successo servirà innanzitutto una maggiore precisione, per finalizzare le belle palle gol che vengono costruite. Saavedra confidano sull’aiuto del proprio pubblico e su un pizzico di buona sorte per trasformare i pareggi in vittorie per continuare così a veleggiare nei quartieri alti di serie A1. Nella gara d’andata, al Pala Terzi, è finita 3-3, con i grossetani tre volte in vantaggio con una doppietta di Saavedra e una rete di “Tonchi” De Oro, raggiunti a 4’07 dalla sirena dalla punizione di prima di Facundo Ortiz.

Il Grosseto si presenta alla sfida con il Gamma con la solita formazione: Menichetti, Sassetti; Mount, Nacevich, Saavedra, Rodriguez, De Oro, Paghi, Franchi, Cabella.

Arbitri: Andrea Davoli e Marcello di Domenico.

Mercoledì sera la serie A1 completa il programma della quarta di ritorno con la disputa di Galileo Follonica-CGC Viareggio, Edilfox Grosseto-Gamma Sarzana, Why Sport Valdagno-GDS Forte dei Marmi, Ubroker Bassano-Montecchio Precalcino.

Le gare giocate sabato: Engas Vercelli-Telea Sandrigo 5-4, Trissino-Tierre Montebello 7-0, Wasken Lodi-Teamservicecar Monza 3-0.

La classifica: Trissino 45; Lodi 34; Sarzana e Forte dei Marmi 30; Grosseto e Follonica 29; Bassano 27; Vercelli 25; Monza e Valdagno 17; Sandrigo 15; Viareggio 10; Montecchio Precalcino 9; Montebello 7.