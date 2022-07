annuncio Attualità Covid, AT: riduzione corse bus urbani in città 29 luglio 2022

Autolinee Toscane informa le seguenti riduzioni di servizi urbani di Grosseto che si rendono necessarie a causa delle assenze di personale autista per contagi Covid. Domani, sabato 30/07/22: la linea urbana g1 effettuerà transiti ogni 40 minuti; Domenica 31/07/22: le linee urbane g1, g2 e g3 effettueranno transiti ogni 60 minuti; Lunedì 1/08/2022: la linea urbana g1 effettuerà transiti ogni 40 minuti. Sarà cura di AT garantire un costante aggiornamento laddove si renda necessario.





