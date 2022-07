Covergreen arriva a Follonica con la mostra di copertine

Dal 26 luglio al 5 agosto la storica esposizione di 180 copertine di dischi dell'epoca d'oro in collaborazione con Grey Cat e Follsonica. Ospiti Stefano Calvi, Donato Zoppo e Paolo Mazzucchelli tra disco music, rock e vinili d'epoca



Follonica: Covergreen approda a Follonica nella sala Leopoldina del Teatro Fonderia Leopolda. Dopo sei anni di mostre tematiche sulle copertine dei 33 giri storici, di incontri ed eventi a Piombino e nei comuni della Val Di Cornia, Covergreen inaugura una nuova collaborazione con due realtà di riferimento per la musica, Grey Cat Jazz Festival e Follsonica. Dichiarano i membri dell'Associazione Covergreen: «Covergreen oramai è diventato un brand riconosciuto a livello nazionale, dunque siamo felici di poter collaborare con Follsonica e il Grey Cat per presentare la mostra di copertine in quello spazio bellissimo che è La Leopoldina».

Il primo appuntamento si terrà martedì 26 luglio alle 18.30 e si intitolerà La Discomusic. Storia breve, ma intensa, raccontata da un Dj e un Rockettaro, a cura di Stefano Calvi e Donato Zoppo. Un incontro immaginato come un talk show radiofonico a due voci, arricchito da racconti, aneddoti e ascolti, con il quale i conduttori porteranno il pubblico in un viaggio nella disco music degli anni Settanta e nelle risposte da parte dei gruppi rock dell'epoca.

Sabato 30 luglio sarà la volta dello spettacolo I vestiti della musica - La storia del pop nelle copertine dei dischi a cura di Paolo Mazzucchelli, il più importante studioso di coverart in Italia. Il racconto di Mazzucchelli è accompagnato dalle copertine provenienti dalla sua collezione personale, coadiuvato dalla proiezione su grande schermo di un'ulteriore selezione di copertine e da una colonna sonora. Un cammino a cavallo fra musica e cultura, arte e creatività, evoluzione artistica e sociale, costruito con l’amore che solo i veri appassionati della musica conoscono.

Al centro della partecipazione di Covegreen al Grey Cat l'attesa mostra di copertine: 180 esemplari di cover di album storici dell'epoca d'oro del rock, le più rappresentative degli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, sia a colori che in bianco e nero. Maestri grafici, pittori, disegnatori, artisti di vario genere che hanno offerto alla discografia immagini straordinarie, stratificate nell'immaginario collettivo e nella memoria emotiva di varie generazioni: una parte significativa delle copertine esposte sarà un omaggio a Roger Dean, il celeberrimo pittore autore delle più importanti copertine degli Yes. L'inaugurazione della mostra martedì 26 luglio avverrà con la presenza di Donato Zoppo; la mostra avrà come orario di visita 18.30-23.00, sarà aperta fino al 5 agosto.