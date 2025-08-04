Courmayeur si veste di Maremma: al via il 1° Trofeo di golf del Morellino di Scansano

Appuntamento il 5 agosto al Golf Club Courmayeur per una giornata tra vino, sport e benessere, in collaborazione con le Terme di Saturnia.

Scansano: Il Consorzio Tutela Morellino di Scansano è orgoglioso di annunciare la prima edizione del Trofeo Morellino di Scansano, il 5 agosto 2025, presso il prestigioso Golf Club Courmayeur, in Valle d’Aosta. Un evento che promuove l’incontro e la sinergia tra due territori d’eccellenza attraverso il connubio di sport, enogastronomia e benessere.

La manifestazione nasce dalla rinnovata collaborazione del Consorzio Morellino di Scansano con Terme di Saturnia Natural Spa & Golf Resort, icona di benessere di Manciano, nel cuore del territorio del Morellino e della Maremma grossetana.

“Questa iniziativa rappresenta un esempio concreto di come territori diversi ma accomunati da valori simili, come l’attenzione alla qualità, all’accoglienza e alla sostenibilità, possano fare rete. La partnership con le Terme di Saturnia rafforza il legame tra vino e benessere, due elementi centrali della nostra identità e della nostra visione di promozione integrata” dichiara Alessio Durazzi, direttore del Consorzio.

I vincitori del torneo, 18 buche con formula Stableford singola, saranno premiati con una selezione di etichette e magnum di Morellino di Scansano, oltre a esperienze messe a disposizione da alcune aziende vitivinicole del territorio, per vivere il Morellino in prima persona.

La giornata si concluderà con una cena esclusiva aperta ai partecipanti, durante la quale il Morellino sarà nuovamente protagonista. Un momento conviviale pensato per celebrare il territorio e creare nuove connessioni tra produttori, sportivi e appassionati, sempre in una cornice d’eccezione.

Info e iscrizioni: segreteria@golfcourmayeur.it