Cotton Candy, lo yacht color zucchero filato davanti Artemare Club

Porto Santo Stefano: Uno yacht da film di Barbie è arrivato domenica davanti ad Artemare Club, Cotton Candy – zucchero filato color rosa perfetto nel World Kiss Day, ammirato comodamente dagli esclusivi salotti vista mare del sodalizio nel Corso di Porto Santo Stefano. Racconta il comandante Daniele Busetto che nel suo Archivio Yachting raccoglie la rara documentazione di importanti barche con forme e livree fantastiche “unusual”, Cotton Candy è uno yacht a motore con una lunghezza fuori tutto di circa 25 metri, costruttore dello yacht è la turca Vision F, che lo ha lanciato nel 2023. Lo straordinario yacht che affascina piccoli e grandi ha una larghezza di 10 metri e un volume di 65 GT, possono essere ospitati fino a 8 ospiti e ha una sistemazione per 5 membri dell'equipaggio. Cotton Candy ha un scafo in alluminio e un sovra struttura in alluminio, è alimentato da 2 motori Volvo Penta, che gli conferiscono una velocità massima di 18 nodi. Buona sosta, mari calmi e venti favorevoli per le prossime navigazioni a Cotton Candy parte di Artemare Club!