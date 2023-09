Costituito nuovo circolo di FDI a Massa Marittima. Moreno Lupoli è il presidente

Il coordinatore regionale On.le Fabrizio Rossi e il coordinatore provinciale Luca Minucci: “Ufficializziamo nella città del Balestro con Fratelli d’Italia le radici della destra”



Massa Marittima: “Si è costituito ufficialmente venerdì 8 settembre 2023, il circolo di Fratelli d’Italia: “Giovani e Futuro” a Massa Marittima”. A darne l’annuncio sono il Deputato e coordinatore regionale, onorevole Fabrizio Rossi e il coordinatore provinciale, Luca Minucci. La presidenza del circolo è stata affidata ad un giovane massetano, Moreno Lupoli. Gli iscritti che hanno aderito al nuovo circolo sono già circa 80.

“La destra, con Fratelli d’Italia, - commentano Rossi e Minucci - finalmente ritorna nel comprensorio delle Colline metallifere e il circolo appena costituito a Massa Marittima ne è la piena dimostrazione. In questi mesi, grazie al prezioso lavoro portato avanti dal dottor Filippo Rinaldi, nostro referente di FDI che aveva la nostra delega per quel territorio, e al quale va tutto il ringraziamento del partito per il lavoro svolto, ma soprattutto per i risultati ottenuti, abbiamo tessuto rapporti e interlocuzioni con la società civile e imprenditoriale massetana, ma soprattutto abbiamo incontrato tantissimi cittadini.”.





“Siamo fortemente convinti, - proseguono i due esponenti di FDI – che Moreno Lupoli, un giovane motivato e preparato, che sia la persona giusta per guidare il partito, in vista anche delle prossime amministrative che ci vedranno coinvolti quali attori principali assieme a tutto il centrodestra unito, e la presenza tra il pubblico del consigliere della Lega, Daniele Brogi ne è la dimostrazione. Ma siamo aperti al confronto e alla collaborazione anche con tutte quelle altre componenti civiche e politiche massetane che vorranno far parte del nostro progetto. Un progetto ambizioso, teso a rinnovare l’atavica e incancrenita situazione politico-ammnistrativa che affligge da decenni tutto il territorio massetano e non solo”.

“Massa Marittima, - spiegano l'onorevole Fabrizio Rossi e Luca Minucci - diventa un altro segnale politico forte, ma soprattutto importante per la provincia di Grosseto. Dopo Follonica, Orbetello, Monte Argentario, Manciano, Pitigliano, Roccastrada, Gavorrano, Scarlino, Campagnatico, Cinigiano, Capalbio e Scansano, con il neo circolo di Massa Marittima si va ad incrementare la nostra presenza strutturata nel nostro nella provincia di Grosseto, radicando maggiormente i valori postivi e propostivi portati avanti da Fratelli d’Italia in provincia di Grosseto”.

“Sono davvero molto orgoglioso per questo prestigioso incarico che il partito ha ritenuto di affidarmi, - dice Moreno Lupoli. - Sono consapevole che rappresentare Fratelli d’Italia in questo territorio comporta una bella responsabilità, ma anche una sfida importante. Io sono pronto a metterci la faccia, e farò la mia parte. Sono fermamente convinto, visto l’entusiasmo e la massiccia partecipazione che abbiamo avuto in questo primo incontro con la popolazione, che faremo una buona politica, per il bene di tutta la comunità di Massa e delle sue frazioni”.

Presenti, tra il numero pubblico che gremiva la “Sala Maggiore” in piazza Cavour, molti esponenti provinciali e regionali di FDI, tra i quali il vicesindaco di Grosseto, Bruno Ceccherini, i consiglieri provinciali Guendalina Amati e Danilo Baietti, i presidenti dei circoli di Grosseto, Follonica e Roccastrada, Luca Vitale, Agostino Ottaviani e Moreno Bellettini, la consigliera comunale di Gavorrano, Chiara Vitagliano, la consigliera comunale di Grosseto, Simonetta Baccetti e altri dirigenti provinciali.