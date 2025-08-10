Cosimo Postiglione e l’Orchestra Città di Grosseto per due serate da non perdere nel Parco della Maremma

Alberese: Martedì 12 agosto lo spettacolo teatrale “Non è la rosa, non è il tulipano – piante, fiori e Fabrizio De Andrè” di Cosimo Postiglione, con Paolo Mari e la partecipazione speciale del violinista Pickart, mentre domenica 17 agosto il concerto “Once upon a music: le più celebri musiche dei film di animazione” dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, per la rassegna “Parco aperto”

Saranno due spettacoli da non perdere quelli che animeranno il Parco della Maremma, per la rassegna “Parco aperto” nei prossimi giorni: martedì 12 agosto arriva lo spettacolo teatrale di Cosimo Postiglione con Paolo Mari sul sentiero faunistico A6 e domenica 17 agosto il concerto dell’Orchestra sinfonica Città di Grosseto, al Granaio lorenese di Spergolaia (Alberese).

Ancora pochi posti disponibili per lo spettacolo di martedì 12 agosto, alle 21.30, sull'itinerario faunistico A6 “Non è la rosa, non è il tulipano – piante, fiori e Fabrizio De Andrè” di Cosimo Postiglione. Una performance che racconta i miti, le leggende e le storie che da sempre legano lo studio dei vegetali alle vite degli uomini. Trenta famiglie, cinquanta specie e cento volte il suono del loro nome. E’ questa la flora cantata da Fabrizio De Andrè, con il fascino delle piante e dei fiori che da sempre ha incantato il cantautore genovese e che si ritrova nelle sue metafore più famose, da Bocca di Rosa ai papaveri rossi de La guerra di Piero, passando per Via del Campo e La canzone di Marinella.

Lo spettacolo, prodotto da Teatro dello sbaglio, con arrangiamenti ed esecuzioni musicali di Paolo Mari con l’illustrazione della locandina ad opera di Roberto Fino, vuole promuovere la divulgazione scientifica attraverso la comunicazione ironica e divertente del teatro-canzone. I testi originali sono scritti ed interpretati da Cosimo Postiglione, attore, cantante, autore e biologo, mentre gli arrangiamenti e le esecuzioni musicali sono curati da Paolo Mari, maestro di chitarra e musicista di grande esperienza. L'ispirazione portata in scena nasce da fonti illustri, come quelle di Apuleio, Plinio, Linneo, Darwin, ma anche dai racconti popolari dell'area del Mediterraneo. I monologhi teatrali originali si alternano con le canzoni di De André, perché il pubblico possa essere guidato in un giardino botanico colorato di musica e di teatro. "Non è la rosa, non è il tulipano" sarà arricchito dalla presenza di un ospite speciale, il violinista Matt Pickart, ideatore e direttore artistico del Clazz international music festival, che si svolge ad Arcidosso.

Costo del biglietto 10 euro, prenotazione obbligatoria, scrivendo a booking@parco-maremma.it

Domenica 17 agosto, alle ore 21.15, sempre all’interno del Granaio lorenese nel Parco della Maremma, si esibirà l’Orchestra sinfonica Città di Grosseto con il concerto “Once upon a music: le più celebri musiche dei film di animazione”, diretto dal direttore Damiano Tognetti con gli archi dell’Orchestra Città di Grosseto.

Il biglietto, al costo di 10 euro più diritti di prevendita (5 euro più prevendita per gli studenti e 8 euro più prevendita per i soci dell’Orchestra), è acquistabile su VivaTicket, alla Tabaccheria Stolzi di via Roma 58 a Grosseto e nella sede di concerto. Per informazioni è possibile chiamare il numero 333 5372994.

La rassegna “Parco aperto” prosegue, mercoledì 20 agosto con la conferenza di Ilaria Capua del titolo "Salute circolare, un modo di pensare". Sono, inoltre, in programma anche trekking e passeggiate nella riserva naturale: i dettagli sono consultabili sul sito del Parco. Tutti gli appuntamenti in calendario al Parco della Maremma, così come eventuali cambi di programma, sono riportati su www.parco-maremma.it; per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a booking@parco-maremma.it.