"Cortona On The Move": 26mila visitatori alla 13a edizione del festival di fotografia 3 ottobre 2023

3 ottobre 2023

197 Stampa

Redazione

Cortona: Si è conclusa lo scorso 1° ottobre la 13° edizione del festival internazionale di fotografia Cortona On The Move. 3 mesi di evento, 26 mostre e 30 artisti coinvolti, 2 premi, 26.000 visitatori, per la maggior parte italiani, circa il 70% del totale, provenienti soprattutto da nord e centro Italia, ma anche tanti stranieri da UK, Belgio, Svizzera, Stati Uniti e Canada e circa 2.200 cortonesi. Il festival è stato inoltre visitato da oltre 155 giornalisti accreditati, provenienti da tutto il mondo, tra cui Francia, Spagna, Germania ecc. Particolarmente intensi i momenti dell’inaugurazione, quando a Cortona si sono riuniti i più grandi esperti del mondo della fotografia, e il mese di settembre, con un picco di presenze nell’ultimo weekend. L’appuntamento il prossimo anno sarà giovedì 11 luglio 2024 con l’inaugurazione della 14° edizione di Cortona On The Move. Seguici





