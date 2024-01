Corti Nuove: presto i lavori per 100 mila euro all'acquedotto duale

Follonica: I tecnici del Comune di Follonica concluderanno i lavori con una manutenzione straordinaria alla rete in via Fellini. L'Amministrazione ha stanziato un nuovo finanziamento di 100 mila euro per risolvere definitivamente il problema all'acquedotto duale



L'annoso problema all'acquedotto duale delle Corti Nuove sarà presto risolto: i tecnici del Comune di Follonica concluderanno l'intervento iniziato nei mesi scorsi con una manutenzione straordinaria alla rete in via Fellini. Un primo stralcio di lavori è stato effettuato nei mesi scorsi, con un intervento alla vasca di accumulo. Adesso, con il confinamento del guasto individuato in via Fellini, è stato redatto un progetto approvato dalla Giunta comunale e che verrà realizzato nei prossimi mesi.

Non è stato semplice individuare la perdita a causa dell’assoluta assenza di cedimenti sia sulle strade che nell’area verde dove transitano le reti idriche delle Corti Nuove. Inoltre, la profondità di posa delle tubazioni non aveva reso possibile la ricerca del guasto con la specifica strumentazione di riferimento, e non permetteva che affiorassero in superficie le acque disperse.

Il sistema delle Corti Nuove è particolare: l’acquedotto è composto da molteplici tubazioni, destinate a distribuire acqua di diversa qualità in funzione del suo impiego: una rete è destinata all’uso umano e alimentare, e in questo caso la qualità dell’acqua è fondamentale, un’altra è destinata a tutti gli altri usi (scarichi e irrigazione ad esempio) per i quali è sufficiente l’acqua dei pozzi. Nei mesi scorsi è stato effettuato un intervento da 130 mila euro e adesso l'Amministrazione ha stanziato un nuovo finanziamento di 100 mila euro per risolvere definitivamente il problema che deriva da una rottura in via Fellini. Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto definitivo per la manutenzione straordinaria dell'acquedotto duale di via Fellini e per la sostituzione della condotta idrica.

Il tema della sostenibilità ambientale e dell’uso razionale delle risorse energetiche e naturali è un obiettivo che l’Amministrazione comunale di Follonica persegue da tempo, e che, per quanto riguarda la gestione del servizio idrico integrato, ha realizzato nelle urbanizzazioni a partire dagli anni Novanta, con acquedotti non potabili per uso irriguo, servizi igienici e rete antincendio. Sicuramente l’infrastruttura più estesa mai realizzata a Follonica è quella del quartiere “Corti Nuove” che presenta una capacità di stoccaggio di circa 845 metri cubi di acqua non potabile, distribuita alle utenze mediante due condotte distinte, rispettivamente dedicate a sciacquoni ed idranti antincendio ed irrigazione dei giardini. Un sistema virtuoso, reso però problematico dalla rottura occulta che ha creato non pochi problemi alla cittadinanza residente.

«Con questo intervento – spiega il vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Andrea Pecorini – verrà definitivamente risolto il problema dell'acquedotto duale delle Corti Nuove. Da tempo abbiamo registrato diversi problemi, legati proprio alla dispersione idrica e gli operai comunali sono dovuti intervenire svariate volte per cercare di tamponare il problema. Finalmente con questo intervento, che vede una spesa importante da parte dell’Amministrazione comunale, il quartiere tornerà ad avere un acquedotto duale funzionante».