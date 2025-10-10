Cortecci (AVS): "Casa, Dignità, Futuro"

Grosseto: «Il diritto all'abitare non è un lusso o un privilegio - Serena Cortecci candidata al consiglio regionale per Avs -, ma un diritto inviolabile e una priorità assoluta per la nostra società. La casa è un bene primario essenziale per la dignità di ogni persona e per un'esistenza libera. In Toscana, tuttavia, l'accesso a un alloggio dignitoso sta diventando un ostacolo insormontabile per molte famiglie, giovani e lavoratori.

L'aumento vertiginoso degli affitti, l'espansione incontrollata degli affitti brevi a uso turistico e la scarsità di alloggi pubblici adeguati stanno creando un'emergenza abitativa che non possiamo più ignorare. Le liste d'attesa per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) sono troppo lunghe e il ceto medio è schiacciato tra la difficoltà di accedere ai mutui e canoni di locazione insostenibili. Questo porta a insicurezza, impoverimento e alla drammatica realtà degli sfratti.

C’è bisogno di un cambio di rotta!

Bisogna dire stop alla speculazione e Incentivo all'ERP:è necessario proseguire con le misure già introdotte dalla regione Toscana con il Testo Unico del Turismo per promuovere misure regionali efficaci per limitare l'uso speculativo degli immobili a fini turistici nelle aree a forte tensione abitativa garantendo più case disponibili per i residenti.

Occorre un Piano Regionale Straordinario per l'ERP per destinare risorse significative per l'acquisto e la costruzione di nuovi alloggi popolari e sociali che siano moderni, sostenibili dal punto di vista energetico (in linea con la Direttiva "Case Green") e distribuiti in modo equo sul territorio. Devono essere garantiti affitti sostenibili e sostegno al reddito. Per il settore degli affitti, è importante che si leghi i canoni di locazione, in particolare per l'ERP, alla reale capacità economica dell'inquilino, assicurando che la spesa per la casa non diventi una condanna alla povertà. Deve essere rifinanziato in modo stabile e consistente il fondo per il contributo all'affitto e i fondi per la morosità incolpevole, offrendo un paracadute sociale a chi si trova in momentanea difficoltà economica.Vanno promosse politiche attive per contrastare il degrado e l'abbandono, anche attraverso l'introduzione di una tassazione più alta sulle grandi proprietà di immobili sfitti e inutilizzati, incentivando il loro rientro nel mercato degli affitti a canone concordato.Invece di consumare altro suolo, bisogna puntare sulla rigenerazione delle aree urbane esistenti, trasformando il patrimonio immobiliare inutilizzato in nuove opportunità abitative di qualità, a basso impatto ambientale e accessibili.

Il diritto all'abitare è un diritto sociale, significa scegliere un futuro in cui la casa sia un punto di partenza sicuro per costruire la propria vita, non una barriera insormontabile. La Toscana deve essere una Regione accogliente e solidale, dove nessuno è lasciato indietro».



