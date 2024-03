Corso per soccorritore, sono aperte le iscrizioni

Partenza il 26 marzo. Christian Sensi: «C’è grande interesse per l’attività di Humanitas. Rispondiamo con un nuovo corso per soccorritore. Acquisito il livello base, sarà possibile ottenere quello avanzato. Fino a 100 ore di formazione»



Grosseto: Ci siamo! A poche settimane dal rilascio a 17 volontari dei brevetti di soccorritore, Anpas Humanitas di Grosseto inizia il 2024 con un nuovo coso per volontari soccorritori. Le lezioni - tenute dai formatori Alessia Marzocchi, Antonio Aglianò (direttore sanitario), Sasha Chiacchiera e Filippo Biagioli - inizieranno il prossimo martedì 26 marzo.

Per iscriversi al corso è possibile inviare una mail a formazione.humanitasgrosseto@gmail.com, oppure telefonare al +39 348 385 9985

Il corso permette di ottenere un attestato di soccorritore di livello “base”, e proseguendo quello di livello “avanzato”. Le lezioni si svolgono dopo cena per consentire anche a chi lavora di partecipare. A conclusione del periodo di formazione i volontari terranno un esame, che se superato consentirà di ottenere l’attestato di soccorritore di primo o secondo livello.

«A due mesi dalla conclusione del precedente - spiega il presidente di Anpas Humanitas Grosseto, Christian Sensi – visto l’interesse che riscontriamo per l’attività dell’associazione, abbiamo deciso di organizzare un nuovo corso per volontari soccorritori. A primavera ci trasferiremo nella nuova sede, più ampia e confortevole, e speriamo di poter intercettare tante nuove persone che vogliono entrare a far parte della nostra famiglia. Humanitas Grosseto Odv è una realtà affiliata alla Associazione nazionale delle pubbliche assistenze, e si è costituita in città nel 2011. Il nostro Dna è laico e siamo aperti a chiunque voglia impegnarsi nel volontariato. Negli ultimi anni la crescita in termini di volontari e di attività è stata sostenuta, e contiamo di radicarci ancora di più sul territorio per svolgere al meglio il nostro ruolo di servizio ai cittadini nel settore dei trasporti di emergenza urgenza, in quelli sociali e nell'ambito del sistema di Protezione civile. Mi auguro, pertanto, che siano in molti ad iscriversi al corso di formazione per diventare soccorritori».

Il nuovo corso per volontari soccorritori consentirà di acquisire competenze di primo soccorso, di rianimazione attraverso le tecniche di defibrillazione Blsd (basic life support defibrillation) per adulti e Pblsd di rianimazione pediatrica. Disostruzione delle vie aeree, sia essa per adulti che a livello pediatrico e soccorso vitale al traumatizzato.

Questo consentirà ai volontari soccorritori di poter effettuare presso Humanitas Grosseto attività di servizi sociali (trasporto sanitario) e attività di servizio emergenza/urgenza sull'ambulanza, oltre che, previo un successivo specifico corso, di far parte del sistema di Protezione civile regionale.