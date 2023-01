Corso per allenatori di calcio del settore giovanile: si parte martedì 31 gennaio

Castiglione della Pescaia: La Pro soccer lab organizza un corso di dieci incontri per istruttori di settore giovanile che si terrà al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia Un corso per istruttori di settore giovanile, che partirà dalle differenze che ci sono tra allenare adulti o bambini, passando dagli stimoli e dai comportamenti più corretti da seguire fino ad arrivare alle basi della struttura dell’allenamento. Questo in pratica il corso organizzato dalla Pro soccer lab, che partirà martedì 31 gennaio alle ore 19 al centro sportivo Casamorino di Castiglione della Pescaia e che andrà avanti per dieci incontri.

“Far divertire i bambini, motivandoli e facendoli crescere tecnicamente – ha spiegato Roberto Picardi, responsabile dell’area tecnica della Pro soccer lab – è il primo obiettivo da raggiungere per un istruttore del settore giovanile. Ci sono però tanti aspetti da considerare, non solo tecnici, tattici e fisici ma anche e soprattutto di relazione con i bambini e i ragazzi. Proprio per questo abbiamo strutturato il corso in dieci appuntamenti, tra aula e campo, con la presenza fissa dello psicologo, in grado di sintetizzare al meglio il percorso di accompagnamento e crescita fondamentale per i ragazzi”.

Durante le dieci lezioni in programma, oltre a Roberto Picardi, ex allenatore anche del progetto Inter camp e dell’Us Grosseto, sarà curata anche la parte psicologica e motivazionale grazie alla presenza di Alessio Finetti, psicologo della Pro soccer lab. Oltre a loro interverranno anche Riccardo Delle Piane, area portieri; Antonio Senserini, osservatore area scouting e valutazione del giovane calciatore; Cinzia Montemaggi, istruttore di nutrizione sportiva; Stefano Teglielli; area motoria; Youdel Lambert area medica.

Per prenotare il corso è possibile chiamare il numero 331.9707488, mentre per maggiori informazioni è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it o i profili social della società: @prosoccerlab.