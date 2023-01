Attualità Corso per Agente d’affari in mediazione immobiliare in partenza a Grosseto 13 gennaio 2023

Redazione Partirà il 20 febbraio: Confcommercio spiega i vantaggi di questa nuova edizione Grosseto: Un’ottima opportunità per gli aspiranti Agenti immobiliari. E’ quanto offre la Confcommercio di Grosseto che lancia l'edizione 2023 del corso abilitante per Agenti di affari in mediazione immobiliare con un ventaglio di vantaggi per chi vorrà partecipare. Innanzitutto la possibilità di frequentare la metà delle lezioni da remoto. La durata complessiva del corso è di 130 ore, la metà dell’attività si svolgerà in aula e l’altra metà on line. C’è poi la quota di partecipazione che è stata ridotta a 600 euro per questa edizione. Come reso noto da Confcommercio Grosseto, il percorso formativo, le cui caratteristiche sono specificatamente normate a livello regionale, prepara i partecipanti alla professione di Agente Immobiliare e costituisce requisito per l'accesso all'esame presso la Camera di Commercio. Il corso è suddiviso in unità formative che riguarderanno, come previsto dalla legge e dalla Regione Toscana, aspetti tecnico giuridici, contabili e tributari, relativi al catasto, all'urbanistica, all'estimo, finanziari inerenti alla complessa problematica condominiale, saper gestire con correttezza e trasparenza il patrimonio immobiliare sia pubblico che privato. La nuova edizione del corso per Agente Immobiliare di Confcommercio Grosseto inizierà il 20 febbraio. Il corso si concluderà il 12 maggio 2023. Il valore aggiunto dei corsi per Agenti Immobiliari di Confcommercio Grosseto è costituito dal fatto che alle ultime lezioni parteciperanno anche le persone che hanno frequentato il corso nelle precedenti edizioni e che hanno superato gli esami sostenuti in Camera di Commercio. Una formula già sperimentata negli ultimi due anni che si è rivelata un arricchimento determinante per riuscire a superare l'esame, notoriamente complesso. Le iscrizioni sono aperte fino al raggiungimento del numero massimo degli iscritti. Gli interessati possono chiamare il numero 0564 470111 oppure scrivere a formazione@confcommerciogrosseto.it. Seguici





